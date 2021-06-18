Attila Szalai'den Fransa maçı açıklaması
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, Euro 2020'de Macaristan forması altında mücadele ediyor. Zorlu bir grupta yer alan Macaristan, ilk maçta Portekiz'e kaybederken iki maçta favorilerden Fransa ile oynayacak. Szalai bu önemli maçı değerlendirdi
EURO 2020'de Macaristan forması altında mücadele eden Fenerbahçeli stoper Attila Szalai, Fransa ile yapacakları karşılaşmayı değerlendirdi.
Başarılı oyuncu, Fransa maçı için "Çok motiveyiz, İyi bir sonuç almaya çalışacağız. Takımımız yeterli kalite ve güce sahip. Bunu daha önce gösterdik. Fransa maçında da aynısını yapmak istiyoruz" dedi.
Szalai sözlerini, "Yanımızda dünyanın en iyi taraftarlarından biri var. Bizi sürekli cesaretlendiriyorlar. Tüm Macarlara teşekkür ederiz" ifadeleriyle tamamladı.