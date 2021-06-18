EURO 2020'de Macaristan forması altında mücadele eden Fenerbahçeli stoper Attila Szalai, Fransa ile yapacakları karşılaşmayı değerlendirdi.

Başarılı oyuncu, Fransa maçı için "Çok motiveyiz, İyi bir sonuç almaya çalışacağız. Takımımız yeterli kalite ve güce sahip. Bunu daha önce gösterdik. Fransa maçında da aynısını yapmak istiyoruz" dedi.

Szalai sözlerini, "Yanımızda dünyanın en iyi taraftarlarından biri var. Bizi sürekli cesaretlendiriyorlar. Tüm Macarlara teşekkür ederiz" ifadeleriyle tamamladı.



