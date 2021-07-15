Attila Szalai: Taraftarlarımıza bir minnet borçluyum

Fenerbahçe 'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai, FB TV'ye açıklamalarda bulundu ve önemli demeçler verdi. Genç savunmacı EURO 2020'den, takım içindeki atmosfere kadar olan konulara samimi yanıtlar verdi.

İşte Macar savunmacının açıklamaları şu şekilde:

"EURO 2020'de Portekiz, Fransa ve Almanya ile mücadele ettik. Kendi adıma gerçekten gururlu hissediyorum, aynı şekilde ülkem adına gururlu hissediyorum. İnanılmaz bir başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim bu 3 maç için"









"Taraftarlarımıza bir minnet borçluyum. Onların desteklerini turnuva boyunca hissettim ve gerçekten de çok mutlu oldum. Taraftarımızın destek veren mesajlarından dolayı çok çok mutlu oldum. Onlara bu anlamda çok teşekkür ederim."

"Milli takımla son maçımızı oynadıktan sonra 2 haftalık bir tatil sürecim vardı ve ailemle birlikte vakit geçirdim. Tekrar buraya dönmek harika bir his. İnsanlar tarafından tekrar sıcak bir şekilde karşılanmak beni gerçekten çok çok mutlu etti"

Şampiyonluk açıklaması

"Hedefimiz bu yıl da şampiyonluk, tabii ki her yıl olduğu gibi. Her sene hedefimiz şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Bunun için de sıkı ve yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Kendimizi sürekli olarak geliştirmemiz gerekiyor"

"Avrupa’da da başarılı olmak istiyoruz, bu da hedeflerimizden bir tanesi. Bunu da söylediğim gibi çalışarak, hatalarımızı düzelterek, eksik yönlerimizi gidererek yapabiliriz. Umuyorum ki her şey bu anlamda güzel olacak gelecek için"





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