Attila Szalai: Son dakikaya kadar savaştık!

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 90 dakikanın ardından Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, yayıncı kuruluşa konuştu.

'Savaşmaya devam edeceğiz'

Son dakikaya kadar savaştıklarını vurgulayan Szalai, “Zor bir maçtı. İki taraf için de zor maç olduğunu söyleyebilirim. Ama ben takım arkadaşlarımla bugün gurur duyuyorum çünkü son dakikaya kadar bir savaş verdik, bir mücadele verdik. Maalesef bunun sonucunda 1 puanla yetindik. Fakat aynı şekilde devam edeceğiz, savaşmaya devam edeceğiz ve son dakikaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

'Şampiyonluğu elde etmek için elimizden geleni yapacağız'

Taraftarların desteklerini her zaman hissettiklerinin altını çizen Macar stoper, “Gerçekten bu konuda mutlu hissediyorum, takım arkadaşlarım adına da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü taraftarlarımız desteklerini her zaman gösteriyorlar ve biz de bunu her zaman hissediyoruz. Onları mutlu etmek için, şampiyonluğu elde etmek için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.