Attila Szalai: Mesut Özil bizi tutuyor

EURO 2020’de Macaristan ile boy gösterecek olan Attila Szalai, milli takım kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki savunmacı, “Mesut Özil bana turnuva için başarı diledi. Mesut, EURO 2020’de Almanya ve Türkiye ile birlikte Macaristan’ı tutuyor” ifadelerini kullandı.

Genç stoper, bugünlere gelmesinde babasının büyük payının olduğunu belirtip, “Küçüklüğümden beri bana her konuda destek oldu. Onun sayesinde bu seviyedeyim” diye konuştu. Fransa, Portekiz ve Almanya ileaynı grupta olduklarını hatırlatan Szalai, “Her maçta fiziksel ve mental anlamda mükemmel olmak zorundayız” dedi.





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