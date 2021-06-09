Euro 2020'de Macaristan takımı ile boy göstermeye hazırlanan Attila Szalai, İrlanda Cumhuriyeti ile oynanan maçta bir süre kaptanlık yaptı. Fenerbahçeli Szalai, golcü oyuncu Adam Szalai'nin 88.dakikada oyundan çıkması ile birlikte kaptanlık bandını koluna geçirdi.

Attila Szalai, 13 kez Macaristan A Milli Takım forması giydi.