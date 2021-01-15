Lemos ve Tisserand transferinden istediği verimi alamayan Sarı Lacivertli ekip Apollon Limassol'de forma giyen Macar savunmacı Atilla Szalai'ye rotasını çevirmişti. Fenerbahçe uzun yıllar sarı lacivertli formayı giydirmeye hazırlandığı Attila Szalai için artık son düzlüğe girdi. Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Szalai ve kulübü Apollon ile anlaştı. Sarı lacivertliler Apollon'a bonservis bedeli olarak 2 milyon Euro ödemesi bekleniyor. Genç oyuncu Türkiye ile Macaristan arasında oynanan milli maçta da forma giymişti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Marcao'nun satılmasının gündemde olduğu dönemde Szalai'ye göz koyduğu gelen haberler arasındaydı. Fenerbahçe taraftarı, genç futbolcunun kariyerini araştırmaya başladı: Attila Szalai kimdir, kaç yaşında? Attila Szalai nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aradık.

Attila Szalai kimdir, kaç yaşında?

20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte'de dünyaya gelen Attila Szalai, altyapı kariyerinde Godi SE, Vac FC, Kubala Akademia ve AKA Rapid Wien'de top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine SK Rapid Wien II'de start veren Szalai daha sonra Mezokövesd Zsory FC ve Apollon Limassol kadrolarında yer aldı. Macaristan A Milli Takımı'nda 8 maça çıkan Szalai, Macaristan U-21 Milli Takımı'nda görev yaptığı 18 maçta 2 gol kaydetti. Attila, Macaristan U-19 Milli Takımı formasını 13 maçta terletti. Macaristan U-16 Milli Takımı'nda ise 1 maçta süre aldı. 22 yaşındaki savunma oyuncusunun piyasa değeri 800 bin Euro olarak gösteriliyor.

Uluslar Ligi maçında Macaristan, Türkiye'yi 2-0 mağlup ederken 1.92 boyundaki Attila Szalai, öne çıkan isimler arasındaydı.

Kariyerinde en fazla maça Mezokövesd Zsory FC formasıyla çıkan Szalai, 52 karşılaşmada forma şansı buldu. 2019'da Kıbrıs ekibi Limassol'a imza atan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Apollon formasıyla 19 maçta 3 kez fileleri sarstı, 2 de gol pası verdi.