Attila Szalai: Hakemin verdiği kararla ilgili konuşmak istemiyorum

Süper Lig 'in 9. haftasında Trabzonspor 'a 3-1'lik skorla yenilen ve Süper Lig'de liderliği Trabzonspor'a kaybeden Fenerbahçe 'de Attila Szalai maç sonu açıklamalarda bulundu.

Cornelius ile girdiği ikili mücadelede penaltıya sebebiyet veren Attila Szalai, Hakemle ilgili konuşmak istemediğini dile getirdi.

Szalai'nin açıklamaları ise şöyle:

"Ben daha çok takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Hakemin verdiği kararla ilgili konuşmak istemiyorum. Zaten herkes pozisyonu gördü. Bana göre oldukça netti. Zor şartlarda oynadığımız bir maçtı. İyi savaştığımızı düşünüyorum. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum."

"Tüm takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Gösterdiğimiz performans ve mücadeleden dolayı gururluyum kaybetsek bile."





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