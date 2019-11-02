Attamah: Yüzde 100 ile oynadılar

Başakşehir’den sezon sonuna kadar kiralanan Attamah, Galatasaray yenilgisinin ardından şunları söyledi: “Galatasaray iç sahada yüzde 100’ü ile oynadı. Geçtiğimiz haftalarda da iyi sonuçlar almamışlardı. Dolayısıyla bu düşünceyle sahaya çıktılar. Bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Bizim sorunumuz ise deplasman değil, yeni kurulan bir takım olmamız.”