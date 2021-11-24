Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Daniil Medvedev'in Alexander Zverev'e 2-0 mağlup olduğu mücadelede skandal bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Express'te yer alan habere göre kariyerinde ABD Açık şampiyonluğu da bulunan Rus tenisçi Daniil Medvedev'in 168 Bin Sterlin değerindeki saati, kendisi ATP Finalleri'nde mücadele verirken soyunma odasından çalındı.

Alexander Zverev'e 2-0 yenildiği final maçının ardından soyunma odasına giden Medvedev, saatinin yerinde olmadığını fark etti. Başarılı tenisçi ardından durumu polislere ihbar etti.

Konuyla ilgili soruşturmanın halen devam ettiği belirtilirken herhangi bir açıklama yapılmadı.