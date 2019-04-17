ATP Dünya Turu Finalleri, yeni ev sahibini arıyor

ATP Dünya Turu Finalleri’ne 2021 yılından itibaren ev sahibi olmak isteyen kentler arasında Torino’nun adı öne çıkıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, 2009 yılından bu yana İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen finallerin yeni ev sahibi olmak için Torino, Tokyo, Singapur ve Manchester kent yönetimlerinin girişimleri devam ediyor.

Her yıl ortalama 256 bin sporseverin takip ettiği ve iki yıl daha Londra’da yapılacak finaller için İtalya’nın Torino kenti diğer adaylara göre daha şanslı görülüyor. İtalyan hükümetinin 5 yıllık sözleşme için 65 milyon sterlin ödenek ayırdığı basına yansıdı.

Finalleri 2009 yılından bu yana 2 milyon 561 bin 84 seyirci tribünden takip etti. 6,5 milyon sterlin para ödülünün dağıtıldığı geçen yılki finallerde, İsviçreli Roger Federer ile Japon Kei Nishikori arasındaki grup mücadelesinde 110 desibellik ses rekoruna ulaşıldı.

AA