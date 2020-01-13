ATP Cup’ta şampiyon Sırbistan

Avustralya’nın Brisbane, Perth ve Sidney kentlerinde, 24 ülkenin katılımıyla ilk kez düzenlenen ATP Cup Tenis Turnuvası, İspanya ile Sırbistan arasındaki final mücadelesiyle sona erdi.

Teklerdeki ilk maçta İspanyol Roberto Bautista Agut, Sırp Dusan Lajovic’i 2-0 yenerken, ikinci tekler maçında Sırp Novak Djokovic, İspanyol rakibi Rafael Nadal’ı 2-0 mağlup ederek durumu 1-1 yaptı.

Çiftler maçında Novak Djokovic ve Viktor Troicki ikilisi, İspanyol Pablo Carreno Busta-Feliciano Lopez çiftini 2-0 yendi ve Sırbistan’a şampiyonluğu getirdi.