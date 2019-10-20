Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Belçika’nın Antwerp kentinde düzenlenen Avrupa Açık turnuvasının finalinde Murray ile Wawrinka karşılaştı.
Kalçasındaki sakatlık sebebiyle 29 Ocak’ta ameliyat edilen ve emekli olma ihtimali gündeme gelen 32 yaşındaki Murray, 2 saat 28 dakika süren finalde rakibini 3-6, 6-4, 6-4’lük setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Sakatlığının ardından 7. turnuvasına katılan Murray, yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk tekler zaferini yaşadı. Tecrübeli tenisçi, bir önceki şampiyonluğunu Mart 2017’de Dubai’de elde etmişti.
Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, dünya sıralamasında 243. basamakta yer alıyor.