Atletizmde yabancı antrenör dönemi

AA Spor Sohbetleri’nin konuğu olan Çintimar, atletizmin dünü, bugünü ve geleceğiyle ilgili soruları yanıtladı.

Federasyonun 5. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçildiğini anımsatan Çintimar, yeni oluşumla yola devam ettiklerini söyledi.

Önemli bir süreci geride bıraktıklarını dile getiren Çintimar, destek veren herkese teşekkür etti.

Çintimar, artık 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın hazırlıklarına başladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu hedefe emin adımlarla yürüyebilmek için de öncelikle üzerimizdeki devşirme-doping gibi tüm eleştiri noktalarından uzaklaşarak yeni bir sayfayla devam etmek istiyoruz. Daha önce Türkiye’nin devşirme sporcuya ihtiyacı olmadığını, atletizmin altyapısının kendisini taşıyabilecek güce eriştiğini ifade etmiştim. O dönem bazı kesim bunun olmayacağını telaffuz etti. 19 yaşındaki Ersu Şaşma ile sırıkta final atlayabiliyoruz. Cirit atmada 2 santimle madalyayı kaçırıp dördüncü olabiliyoruz. 3 adım atlamada 17 metrenin tesadüfen atlanmadığını gösterdik ve olimpiyatta altıncı olduk. 6 kotayla katıldığımız yürüyüş branşında en azından yarışan sporcuların yüzde 50’sini geçen bir yapıya geldik. Bunlar bizim 81 ilde yaptığımız projeler neticesinde elde ettiğimiz çocuklar."

Paris 2024 için planlamalarının hazır olduğuna işaret eden Çintimar, "Biz oraya adım attığımız noktadan sonra güreşte olduğu gibi bundan sonraki her olimpiyatta atletizmin madalyaları ve madalya sayısı konuşulur olacak. Artık sadece katılım anlamında değil madalya anlamında da başarılı olmamız gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Amacımız anlaştığımız antrenöre sporcuyu teslim etmek değil"

Projelerle ciddi bir sporcu havuzu oluşturduklarını vurgulayan Fatih Çintimar, şu ifadeleri kullandı:

"Sporcu havuzumuzun daha da yukarı çıkabilmesi için yeni bir şey yapmaya hazırlanıyoruz. Bizim antrenörlerimizin kapasitesi belli bir noktaya kadar evet ama belli bir noktadan sonra da bir dokunuş lazım. O dokunuş için de yurt dışından belli branşlarda antrenör getirmeye çalışıyoruz. 1-2 antrenörle anlaştık, diğer branşlar için de anlaşmaya çalışıyoruz. Burada amacımız anlaştığımız antrenöre sporcuyu teslim etmek değil, sporcuyu antrenörüyle teslim etmek. Kendi antrenörü de yanında olacak ve beraber çalışacaklar. Hafta sonuna kadar sonuçlandıracağız."

"Atletizmde ülkemize gelen hiçbir sporcu para karşılığı gelmemiştir"

Sporcular konusunda bazı eleştirilere maruz kaldıklarına dikkati çeken Çintimar, şunları kaydetti:

"Artık biz hiçbir yerden devşirme sporcu arayışı içerisinde değiliz. Altyapılarımızdaki çocuklarımız dünya ölçeğindeki seviyeye geldi. Elimizdeki sporcuları nasıl yukarı çıkarırız nasıl bir potansiyel oluştururuz bunun çabası içerisindeyiz. Mevcut sporcularımız (devşirme) devam edecek. Bu sporcular, ülkemiz adına defalarca uluslararası müsabakalara katılmış, başarılar elde etmiş. Onlar artık biziz. Bu insanların hepsi bayrağımızı taşımış. O bayrağı benimsediği için ’ben Türk oldum’ demiş. Atletizmde ülkemize gelen hiçbir sporcu para karşılığı gelmemiştir."

"Atletizmin bir ilde olabilmesi için en az 6 branş antrenörlerinin bulunması lazım"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, atletizmin şu anda 81 ilde yapabilmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Atletizmi her ilde yaptıklarını ancak atletizmin tamamını yapamadıklarını aktaran Çintimar, "Erzurum’da mesafe, orta mesafe ve uzun mesafe yapabiliyoruz ama atma ve atlama branşında kimse yok. Nedeni antrenör eksikliğimiz. Bizdeki branş antrenörlerinin yeteri sayıda olmaması. Atletizmin bir ilde olabilmesi için en az 6 branş antrenörlerinin bulunması lazım. Ancak o zaman atletizm antrenörü var diyebilelim." diye konuştu.