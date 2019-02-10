Atletizmde rekorlar devam ediyor

Çoklu Branşlar Türkiye Salon Şampiyonası niteliğindeki Komple Atlet finalinde Zeynep Çaylak, U18 kızlar pentatlonda yeni Türkiye rekoruyla kupaya uzandı.

Çoklu branşlar serisi Komple Atlet'in salon sezonu, İstanbul'daki yarışmayla tamamlandı. 8-9 Şubat tarihlerindeki müsabakada Eskişehirli atlet Zeynep Çaylak, U18 pentatlonda Türkiye rekorunu 3387 puana yükseltti.

İlk pentatlonunu geçen ay yapan Zeynep, henüz ikinci yarışmasında 3387 puana ulaşarak Büşra Dündar'a ait 3338 puanlık rekoru yeniledi. Çaylak, yarışma içinde 60 metre engelliyi 9.21, yüksek atlamayı 1.65, gülle atmayı 9.88, uzun atlamayı 5.25, 800 metreyi ise 2:39.78'de tamamladı ve ilk kademede yaptığı 3026 puanın üzerine 261 puan ekledi. Zeynep, Türkiye şampiyonluğu ve rekorunun yanında iki kademe toplamındaki 6413 puanla Komple Atlet'i de birincilikle bitirdi. U20 kadınlarda Türkiye şampiyonluğunu en iyi derecesini 3237 puana yükselten Hülya Gezeroğlu ilk kez kazanırken, Komple Atlet kupası Leyla Yanardağ'a gitti.

Büyük kadınlarda Emine Selda Kırdemir, 3548 puanla kariyerinin en iyi derecesini yaparken, tarihte 3500 puanı aşan dördüncü atlet oldu. Kırdemir, hem U23 Türkiye şampiyonu, hem de Komple Atlet Salon sezonunun galibi oldu.

Büyük erkeklerde Yunus Pehlevan 5165 puanla şampiyon olurken, Ahmet Mustafa Yılmaz ikinci sırayı aldı. U23'te ise Yavuz Şalkacı şampiyonluğu 4316 puanla elde etti.

U20 erkeklerde İsmail Tekbıçak, son yarışa kadar büyük çekişme yaşanan mücadele sonunda 4702 puan yaparak ipi göğüsledi.

İSTANBUL,(DHA)