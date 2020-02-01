Atletizmde Guliyev ve Copello’ya büyük onur

Atletizm haberleriyle ünlenmiş ve 1948 yılından beri yayın yapan Track and Field’ın internet sitesinde dikkat çekici bir haber yayınlandı. Haberde atletizmin son 10 yıldaki en iyileri belirlendi. Bu doğrultuda seçilen isimler arasına iki Türk sporcu da girmeyi başardı.

200 metrede dünya şampiyonu milli sporcumuz Ramil Guliyev, Jamikalı Usain Bolt ve ABD’li Noah Lyles’ın ardından kendisine listede 3. sırada yer bulmayı başardı.

400 metre engellide dünya ikinciliği bulunan ve son yıllarda en istikrarlı sporcularımızdan biri olan Yasmani Copello da kendi kategorisinde en iyi 8. sporcu olarak gösterildi.