Atletizmde engeller sabır ve azimle aşıldı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)-BURSA Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü, Gaziantep’te düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun Gaziantep’te düzenlediği Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası sona erdi. Dört yaş kategorisinde düzenlenen, 90 kulüp ve ferdi sporculardan olmak üzere 194 erkek ve 73 kadın sporcunun katıldığı şampiyonada adeta Bursa rüzgarı esti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla şampiyona katılan Bursa Altınokta GESK birçok kategoride önemli başarılara imza attı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda Bursa ekibinden Mehmet Tunç 100 metrede altın, uzun atlamada da gümüş madalyanın sahibi oldu. Nurtaç Özdemir 100 metrede bronz, 200 metrede altın, Yasemin Deniz ise 100 metrede bronz ve 200 metrede altın madalya kazandı. Abdurrahim Kılız ise uzun atlamada gümüş madalyayı Bursa’ya getirdi.

Kulüp sporcularının yanı sıra kulüp yöneticileri ve kılavuzlar Zeki Cem Tenekebüken ve Eren Asi, spora verdikleri destekler nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

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