Atletizmde çifte başarı

İstanbul’da 19-20 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonasında Aydın’ı temsilen katılan sporcular çifte başarı elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen ve 843 sporcunun yarıştığı Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonasında Aydınlı atletler Berivan Şengel ve Ayşenur Çelik Türkiye derecesi elde etti.

Türkiye U16 Atletizm Salon Şampiyonası gülle atma kategorisinde yarışan Ayşenur Çelik Türkiye 2’nciliği ve 60 metre engelli kategorisinde yarışan Berivan Şengel Türkiye 3’üncülüğü derecelerini elde ettiler.

Milli Kampa Seçildiler

Türkiye U16 Atletizm Salon Şampiyonasında elde ettiği başarılı dereceler ile Aydınlı sporcular Berivan Şengel ve Ayşenur Çelik ile antrenörleri Burak Uygun ve Sinan Korkmaz İstanbul’da düzenlenecek olan 2024 Olimpik Milli Takım Hazırlık Kampına seçildiler.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye derecesi elde eden başarılı sporcular ile antrenörlerini tebrik etti ve milli takım hazırlık kampında başarılar diledi.

İHA