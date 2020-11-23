Atletizmde baraj geçme tarihleri açıklandı

Avrupa Atletizm Birliği (EA), 2021’de yapılacak 18, 20 ve 23 yaş altı Avrupa şampiyonaları için baraj geçme tarihlerini belirledi. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan şampiyonaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal etmek zorunda kalan EA, yeni kararlar aldı.

Buna göre, 26-29 Ağustos 2021’e ertelenen Avrupa 18 Yaş Altı Şampiyonası, İtalya’nın Rieti kentinde gerçekleşecek. 2004 ve 2005 doğumlu atletlerin katılacağı yarışlarda son baraj geçme tarihi 16 Ağustos 2021 olarak belirlendi.

Norveç’in Bergen kentinde 8-11 Temmuz 2021’deki Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası için son baraj geçme günü ise 28 Haziran 2021 olarak açıklandı. Atletlerin 1 Ocak 2020 ile 28 Haziran 2021 arasındaki performansları baz alınarak şampiyonaya katılım oluşturulacak.

Estonya’nın başkenti Tallinn’de gerçekleştirilecek Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası barajları ise 5 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacak dereceler arasından kabul edilecek.