Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bu sezon atletizmin unutulmaz antrenörlerinden merhum Edip Akarsu’nun adına gerçekleştirilen Spor Toto 1. Lig müsabakalarında finaller İstanbul’daki Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde gerçekleştirildi.

Müsabakalar sonunda erkeklerde TSK Spor Gücü ve Boğaziçi Üniversitesi, kadınlarda ise geçen sezon düşen Adana Seyhan Belediyespor ile Trabzon Karayolları 2022 sezonunda Süper Lig ’de yarışma hakkını elde etti.

TSK Spor Gücü bir yıl aradan sonra lige dönerken, Boğaziçi Üniversitesi 31 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkmayı başardı.

Birinci Lig’de final kademesi sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:

Erkekler

1. TSK Spor Gücü 121,5 puan

2. Boğaziçi Üniversitesi 114,5

3. Konya BŞB 98,5

4. Samsun Asarcık Gençlik 97,5

5. Tokat Anadolu Gençlik 91

6. Gaziantep Gençlik 86

7. Eskişehir BŞB 74

- Kocaeli Kağıtspor (Çekildi)

Kadınlar

1. Seyhan Belediyespor 125 puan

2. Trabzon Karayolları 95

3. Sakarya BŞB 94

4. Kocaeli İzmit Belediyespor 93

5. Eskişehir Sivrihisar Spor 89

6. Mersin Amatör Atletizm 83

7. Tokat Anadolu Gençlik 64

8. Kocaeli Darıca Belediyespor 48

AA