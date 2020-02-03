Atlet olarak bilinen sporcular değişik branşlarda yeteneklerini göstermekte; derece üzerinden madalya ile ödüllendirilmektedir. Peki Atletizm sporu nedir? Atletizm branş ve dalları nelerdir? Koşular nasıl yapılır?

Atletizm Sporu Nedir?

Belli bir pistte veya alanda değişik branşlar üzerinden gerçekleştirilen dünyanın en eski spor dalına atletizm denmektedir. Bu sporu gerçekleştiren kişilere ise atlet denir. Genel kategori olarak koşu, yürüyüş, atlama ile atma branşları üzerinden sporcular kabiliyetlerini gösterir.

Güç ve yeteneğini tüm performanslarıyla gösteren sporcular, bu konuda birbirleri ile yarışarak sınırlarını zorlar. Böylece zaman içerisinde belirli tarihlerde bazı rekorlar da ortaya çıkar. Olimpiyatlar ile beraber pek çok değişik turnuvada beceri ve yeteneklerini yüksek performans üzerinden gösteren atletler, günümüzde geniş branş yelpazesi altında bunu gerçekleştirmektedir.

Atletizm Sporu İçin Önemli Olan Nedir?

Günümüzde konmuş kurallar başta olmak üzere belli başlı bazı etmenler atletizm sporu için büyük öneme sahiptir. Özellikle zaman, mesafe ve yükseklik konusunda her branş adına bazı kurallar söz konusudur. Tabii bu kurallar sadece sınırı geçmek için yeterlidir. Derece kazanmak ve rakipleri geride bırakabilmek çok daha önemlidir. Böylece sınırlayıcı olan faktörler aşıldıkça, yeni rekorlar kırılmakta ve atletizm dünya çapında daha popüler noktaya ulaşmaktadır. Hata dünyanın en meşhur ve en bilinen sporcuları atletizmden çıkar.

Branş ve Dalları Nelerdir?

Atletizm sporu branş açısından 3 farklı ana kategori üzerinden gerçekleştirilir. Bunlar koşu, yürüyüş ve alan (Atma ve Atlama) şeklindedir.

Koşu: Amaca bağlı olarak koşu değişik yerlerde gerçekleştirilir. Bunlar kapalı alanlar, stadyumlar, kırlar ve yollar ile açık hava pistleridir. Kurallara bağlı olarak değişik mesafe açısından koşular ele alınmaktadır.

- Kısa mesafe,

- Orta mesafe,

- Uzun mesafe,

- Engelli koşular,

- Bayrak koşusu,

Yürüyüş: Belli temel bir kurala dayalı olarak yürüyüş günümüzde en önemli atletizm spor dalları arasında gelmektedir. Koşu başladığı andan itibaren ilk ayak öne doğru atıldığında, o ayak yere değmeden arka ayak kaldırılmamalıdır. Bu da yürüyüş atletizm sporunu koşudan ayıran en önemli unsurdur. Bunu gerçekleştirmek için ise ayakları kırmadan yapılması gerekir. Aksi halde sporcu hakemler tarafından diskalifiye edilir. Bayanlarda 10 km üzerinden gerçekleştirilen yürüyüş atletizm sporu, erkekler için ise 20 km ile 50 km arasında değişkenlik gösterir.

Alan yarışları (Atma-Atlama): Oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış olan atma ve atlama yarışları, özellikle olimpiyatların en önemli spor dalları arasında yer alıyor.

- Tek adım atlama (Uzun atlama)

- Üç adım atlama,

- Yüksek atlama,

- Sırıkla atlama,

- Çekiç atma,

- Gülle atma,

- Cirit atma,

- Disk,

Turnuva süresi boyunca sürekli olarak alan içerisinde atma ve atlama atletizm spor dalı gerçekleşir. Sporcular belli kurallar çerçevesinde kazandıkları haklar üzerinde ortalama 3 defa deneme şansı elde eder. Bu bağlamda kazandıkları en yüksek skor sonuca yansır.

Atletizm Sporunda Koşular Nasıl Yapılır?

Mesafeye bağlı olarak atletizm sporu üzerinden koşular gerçekleşir. Şehirlerde yapılan uzun mesafe koşularda onlarca kilometre koşu yapılır. Burada önemli olan ilk sırada bitirmektir. Diğer taraftan 100 metre ve 400 metre koşuları da stadyumlarda gerçekleşir. Özellikle 100 metre dünyanın en bilinen ve en çok takip edilen koşu atletizm sporları arasında önde gelmektedir. Hatta bu konuda kırılan rekorlar tarihe geçmekte ve sporcuları bir efsane haline getirmektedir.