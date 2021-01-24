Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılan Salon Deneme Yarışmaları’nda bir günde tam 10 Türkiye rekoru kırıldı, bir rekor da egale edildi.

Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 5.71’lik derecesiyle 1998’den bu yana kırılamayan Ruhan İşim’in Türkiye rekorunu bir santimle geride bırakırken, hem büyükler hem de U23 rekoru gerçekleştirmiş oldu. Şaşma, daha önceki en iyi derecesine 11 santimetre ekledi.

Kadınlar uzun atlamada Tuğba Danışmaz, daha önce 6.16’lık dereceyle üç ismin paylaştığı U23 uzun atlama Türkiye rekorunu iki kez kırdı. Üç adımda Türkiye rekorunu iki hafta önce ele geçiren Danışmaz, uzun atlama da 6.18 ve 6.31’lik dereceleriyle eski rekoru aynı yarışma içinde iki kez geliştirdi. Bu dalda 6.16’lık eski rekor, ilk olarak 1993 yılında Fatma Dulkan tarafından yapılmış, 2019’da Ecem Çalağan, geçen yıl da Tuğba Danışmaz tarafından aynı derece tekrar edilmişti.

Günün büyüklerde kırılan bir başka rekoru Mikdat Sevler’den geldi. Balkan şampiyonu milli yıldız, kendisine ait 60 metre engelli büyükler rekorunu 7.79’dan 7.78’e çekti. Seçmede rekoru yenileyen Mikdat, finalde birinciliği 7.82 ile aldı.

300 metre salon rekor deneme yarışlarında ise üst üste rekorlar geldi. Erkekler yarışında İlyas Çanakçı, 33.22’lik derecesiyle hem U23, hem de büyükler rekoru kırarken, aynı yarışta üçüncü olan Cem Özsu da 34.80 ile U18 rekorunu kayıtlara geçirdi.

Kadınlar 300 metrede ise Emel Şanlı 38.79 koşarak Simay Özçiftçi’nin geçen yıl yaptığı 39.36’lık Türkiye rekorunu yeniledi. Bu yarışta Ecem Ece de 39.97 koşarak U23’te Türkiye salon rekoru kırdı.

Salon Deneme Yarışmaları’nda bir de rekor egale yaşandı. 200 metre erkeklerde Oğuz Uyar, 21.29’luk derecesiyle Batuhan Altıntaş’a ait bu daldaki U23 salon Türkiye rekoruna ortak oldu.

DHA