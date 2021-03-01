Atletizm Milli Takımı, Torun yolculuğuna hazır

47 ülkeden 700’e yakın atletin yarışacağı yılın ilk büyük atletizm etkinliği olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, 4-7 Mart tarihlerinde Torun’da gerçekleştirilecek. Resmi açılışı cuma günü olmasına karşın perşembe günü gülle atma elemelerinin yapılacağı organizasyon için Türkiye Milli Takımı, 3 Mart’ta Torun’a hareket edecek.

13 kişilik takımla Torun’a gidecek olan Milli Takım, Avrupa Salon’da 8 ayrı branşta final ve madalya arayacak. Daha önce bu şampiyonada toplam 8 madalya elde eden Milli Takım, kürsüye çıkma geleneğini sürdürmek istiyor.

Türkiye, 60 metre ve 400 metre branşlarında izin verilen tam katılım (üç atlet) ile Torun’a vize alırken, sırıkla atlamada Ersu Şaşma sayesinde 25 yıl sonra Türkiye ilk kez Avrupa Salon’a katılma hakkını elde etti. Bu branşta Türkiye adına yarışabilen son isim, 1996 yılında Stockholm’deki şampiyonada sahne alan Ruhan İşim olmuştu.

Avrupa Salon’da yarışmaya çıkacak milli atletlerin programı şöyle:

4 MART PERŞEMBE

21:15 – Kadınlar gülle seçme: Emel Dereli

5 MART CUMA

12:11 – Erkekler üç adım seçme: Necati Er

12:13 – Erkekler 400m seçme: İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü, Berke Akçam

21:06 – Kadınlar gülle final

21:10 – Erkekler 400m yarı final

6 MART CUMARTESİ

12:04 – Erkekler sırıkla atlama seçme: Ersu Şaşma

12:18 – Erkekler 60m seçme: Kayhan Özer, Umut Uysal, Oğuz Uyar

14:05 – Kadınlar üç adım seçme: Tuğba Danışmaz

15:50 – Erkekler 60m yarı final

15:05 – Erkekler 60m engelli seçme: Mikdat Sevler, Furkan Aktaş

22:10 – Erkekler 400m final

22:58 – Erkekler 60m final

7 MART PAZAR

12:50 – Erkekler üç adım atlama final

15:05 – Erkekler 60m engelli yarı final

19:00 – Erkekler 60m engelli final

19:05 – Erkekler sırıkla atlama final

19:20 – Kadınlar üç adım atlama final

19:52 – Erkekler 3000m final: Abdurrahman Gediklioğlu