Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Cluj’da

Cluj-Napoca’da yarın başlayacak ve iki gün sürecek olan şampiyonada hem olimpiyat kotasındaki atletler ve bayrak takımları performans sergileyecek, hem de takımlar Süper Lig ’e çıkma mücadelesi verecek.
Yarışmalarda İrlanda’nın çekilmesiyle 12 takım yarışacak ve ilk iki sırayı alacak ekipler 2023’te Süper Lig’e çıkma şansı elde edecek. Birinci Lig’de yer alacak takımlar şunlar:
"Belçika, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Greece, Hollanda, Norveç, Romanya, İsviçre, İsveç ve Türkiye."
Yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecek olan atletler ise şöyle:
ERKEKLER
100m-200m: Jak Ali Harvey
400m: Kubilay Ençü
800m: Mehmet Çelik
1500m: Ramazan Barbaros
3000m: Ramazan Özdemir
5000m: Sezgin Ataç
3000m engelli: Hilal Yego
110m engelli: Mikdat Sevler
400m engelli: Berke Akçam
Yüksek atlama: Alperen Acet
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma
Uzun atlama: Alper Kulaksız
Üç adım atlama: Necati Er
Gülle atma: Alperen Karahan
Disk atma: İrfan Yıldırım
Çekiç atma: Eşref Apak
Cirit atma: Emin Öncel
4x100m: Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer, Ertan Özkan, Oğuz Uyar, Emre Zafer Barnes
4x400m: Berke Akçam, Batuhan Altıntaş, İlyas Çanakçı, Yasmani Copello, Kubilay Ençü, Sinan Ören
KADINLAR
100m: Zülha Armutçu
200m: Simay Özçiftçi
400m: Büşra Yıldırım
800m: Tuğba Toptaş
1500m-3000m: Emine Hatun Tuna-Mechaal
5000m: Sümeyye Erol
3000m engelli: Özlem Kaya
100m engelli: Şevval Ayaz
400m engelli: Emel Şanlı-Kırçın
Yüksek atlama: Esmanur Alkaç
Sırıkla atlama: Buse Arıkazan
Uzun atlama: Gizem Akgöz
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz
Gülle atma: Emel Dereli
Disk atma: Özlem Becerek
Çekiç atma: Kıvılcım Kaya-Salman
Cirit atma: Münevver Hancı
4×100 metre: Zülha Armutçu, Mizgin Ay, Burcu Erdemir, Yudum İliksiz, Simay Özçiftçi
4×400 metre: Nevin İnce, Zeynep Kuran, Elif Polat, Emel Şanlı-Kırçın, Büşra Yıldırım
ANKARA,(DHA)