Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Cluj’da

Cluj-Napoca’da yarın başlayacak ve iki gün sürecek olan şampiyonada hem olimpiyat kotasındaki atletler ve bayrak takımları performans sergileyecek, hem de takımlar Süper Lig ’e çıkma mücadelesi verecek.

Yarışmalarda İrlanda’nın çekilmesiyle 12 takım yarışacak ve ilk iki sırayı alacak ekipler 2023’te Süper Lig’e çıkma şansı elde edecek. Birinci Lig’de yer alacak takımlar şunlar:

"Belçika, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Greece, Hollanda, Norveç, Romanya, İsviçre, İsveç ve Türkiye."

Yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecek olan atletler ise şöyle:

ERKEKLER

100m-200m: Jak Ali Harvey

400m: Kubilay Ençü

800m: Mehmet Çelik

1500m: Ramazan Barbaros

3000m: Ramazan Özdemir

5000m: Sezgin Ataç

3000m engelli: Hilal Yego

110m engelli: Mikdat Sevler

400m engelli: Berke Akçam

Yüksek atlama: Alperen Acet

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Uzun atlama: Alper Kulaksız

Üç adım atlama: Necati Er

Gülle atma: Alperen Karahan

Disk atma: İrfan Yıldırım

Çekiç atma: Eşref Apak

Cirit atma: Emin Öncel

4x100m: Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer, Ertan Özkan, Oğuz Uyar, Emre Zafer Barnes

4x400m: Berke Akçam, Batuhan Altıntaş, İlyas Çanakçı, Yasmani Copello, Kubilay Ençü, Sinan Ören

KADINLAR

100m: Zülha Armutçu

200m: Simay Özçiftçi

400m: Büşra Yıldırım

800m: Tuğba Toptaş

1500m-3000m: Emine Hatun Tuna-Mechaal

5000m: Sümeyye Erol

3000m engelli: Özlem Kaya

100m engelli: Şevval Ayaz

400m engelli: Emel Şanlı-Kırçın

Yüksek atlama: Esmanur Alkaç

Sırıkla atlama: Buse Arıkazan

Uzun atlama: Gizem Akgöz

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz

Gülle atma: Emel Dereli

Disk atma: Özlem Becerek

Çekiç atma: Kıvılcım Kaya-Salman

Cirit atma: Münevver Hancı

4×100 metre: Zülha Armutçu, Mizgin Ay, Burcu Erdemir, Yudum İliksiz, Simay Özçiftçi

4×400 metre: Nevin İnce, Zeynep Kuran, Elif Polat, Emel Şanlı-Kırçın, Büşra Yıldırım

ANKARA,(DHA)