Atletizm Hamide Doğangün 5. sırayı elde etti

İSTANBUL (AA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 100 metre T53 kategorisi finalinde milli sporcu Hamide Doğangün, 5. oldu.

Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hamide, bu yılki en iyi zamanını yaptığı müsabakayı 16.94 saniyeyle 5. sırada tamamladı.

Yarışta Çinli Fang Gao 16.29’luk zamanıyla altın madalya kazandı. Bir diğer Çinli sporcu Hongzhuan Zhou, 16.48’lik süresiyle gümüş, Büyük Britanyalı Samantha Kinghorn ise 16.53’lük derecesiyle bronz madalya aldı.

Muhabir : Mutlu DemirtaştanYayınlayan : Mehmet Fatih Duman

14:45 01/09/21

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