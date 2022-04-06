Atletizm Federasyonu'ndan doping iddialarına yanıt: Nisa Bölükbaşı ve Nagihan Karadere tartışmasına son...
Survivor All Star yarışmasında yarışan Nagihan Karadere ve Nisa Bölükbaşı'nın tartışması bölüme damga vurmuştu. Nisa'nın Nagihan'ı doping kullanmakla suçlamasından sonra Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan açıklama geldi. Federasyon 400 metre engelli branşında 55.09'luk Türkiye rekorunu 2011'den bu yana elinde tutan eski milli atlet Nagihan Karadere'nin dopingden yakalandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Survivor All Star yarışmasında Nagihan Karadere ve Nisa Bölükbaşı arasında tansiyon yükseldi. Sık sık tartışan ikili arasındaki son gerilim spor camiasında soru işaretleri bıraktı. Nisa Bölükbaşı, eski milli atlet Nagihan Karadede'yi doping kullanmakla suçladı.
Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan jet hızıyla yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, "400 metre engelli branşında Türkiye rekorunu 2011'den bu yana elinde tutan, eski milli atlet Nagihan Karadere'nin zamanında dopingten yakalandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Nagihan Karadere'ye doping kullandığına yönelik haksız iddialarda bulunan Nisa Bölükbaşı'yı Survivor izleyicilerinin takdirine bırakıyoruz" denildi.
İşte o paylaşım: