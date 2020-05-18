Atletizm Federasyonu'ndan antrenörlere uzaktan eğitim semineri

Türkiye Atletizm Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6-7 Haziran tarihlerinde Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri düzenleyecek.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 13:21 Son Güncelleme:
- A +
Atletizm Federasyonu'ndan antrenörlere uzaktan eğitim semineri

Türkiye Atletizm Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6-7 Haziran tarihlerinde Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri düzenleyecek. Federasyondan yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle antrenör ve sporcuların evlerinde kalmaya devam ettiği belirtilerek, uzaktan eğitim semineri planlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "6-7 Haziran tarihlerinde ’Zoom’ uygulaması üzerinden gerçekleşecek olan seminere katılmak isteyen antrenörlerimizin, 3 Haziran Çarşamba gününe kadar Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir." denildi.

Seminere, katılım koşulları, seminer programı ve ödeme yöntemleri federasyonun internet sitesinde açıklandı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...