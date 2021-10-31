Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar güven tazeledi
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) 5’inci Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. 258 oyun 158’ini alan Fatih Çintimar yeniden başkan seçildi. Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edildiği genel kurulda, kullanılan 258 oyun 3'ü geçersiz sayıldı. Oyların 158'ini alan mevcut başkan Fatih Çintimar, yeniden başkan seçildi. Diğer aday Mehmet Zeki Öztürk 97 oy aldı.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) 5’inci Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. 258 oyun 158’ini alan Fatih Çintimar yeniden başkan seçildi. Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edildiği genel kurulda, kullanılan 258 oyun 3'ü geçersiz sayıldı. Oyların 158'ini alan mevcut başkan Fatih Çintimar, yeniden başkan seçildi. Diğer aday Mehmet Zeki Öztürk 97 oy aldı.
Çintimar, başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu; Hasan Çavuşoğlu, Metin Tuğtağ, Osman Zolan, İnanç Özçakmak, Kadir Doktur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Mustafa Yasin Taş, Adil Çalışkan, Ertan Işık, Nihat Bağcı, Selim Çelebi, Sercan Doğan, Fuat Kulaçoğlu, Arif Alpkılıç'tan oluştu.
DHA