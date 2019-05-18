'Atletizm Enleri' ödüllerine kavuştu

8 Kasım Stadyumu’nda düzenlenen ödül töreni Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Oyunları Koordinatörü Necdet Ayaz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Turnuvada 7-8, 9-10 ve 11-12 yaş grubunda 'en hızlı koşan', 'en uzun koşan', 'en uzağa atan' ve 'en uzağa atlayan' kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Oyunları Koordinatörü Necdet Ayaz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem tarafından verildi.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Oyunları Koordinatörü Necdet Ayaz, “Geçen yıl Ekim ayında Sayın Kaymakamımızın talebi doğrultusunda 196 ülkede uygulanan IAAF projesini uygulamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konu çocuklar olunca ‘Her şey Çocuklarımız’ sloganı doğrultusunda nerede istenirse oraya gideceğimizi kanıtlamak için buraya geldik. Bu organizasyona katılan tüm çocuklara, organizasyonda büyük emekleri olan Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Gençlik Spor İlçe Müdürümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze Türkiye Atletizm Federasyonu olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Necdet Ayaz tarafından daha sonra Kaymakam Mustafa Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem’e plaket takdiminde bulunuldu.

İHA