Atletizm antrenörlerine çevrimiçi seminer verilecek

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), 18-19 Temmuz tarihlerinde antrenörlere yönelik video konferans yöntemiyle seminer düzenleyecek. Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan antrenörlere yönelik uzaktan eğitim çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İnternet üzerinden gerçekleştirilecek seminere ilişkin "18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde ’Zoom’ uygulaması üzerinden gerçekleşecek Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri’ne katılmak isteyenlerin 16 Temmuz Perşembe günü saat 23.59’a kadar spor bilgi sistemi üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Katılım koşulları, seminer programı ve ödeme yöntemleri ile ilgili bilgilere federasyonun internet sitesinden ulaşılabilir." denildi.