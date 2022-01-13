Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro, teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Fenerbahçe 'den ayrılan Vitor Pereira'nın da adaylar arasında bulunduğu kulüpte, yıldız futbolcu Hulk'un, Portekizli çalıştırıcıyı takımda istemediği iddia edildi.

A Bola'da yer alan habere göre Atletico Mineiro, teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Takımın adayları arasında ise Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, André Villas-Boas ve Vítor Pereira bulunuyor.

Ancak takımın yıldız futbolcusu Hulk'un, Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'yı istemediği iddia edildi. Çin'in Shanghai SIPG takımında beraber çalışma fırsatı bulan ikilinin aralarının iyi olmadığı ve bu sebeple Brezilyalı futbolcunun kulübü konu hakkında uyardığı belirtildi.

Vitor Pereira, 2020 yılında Shanghai SIPG'yi çalıştırırken, bir maçta Hulk'u oyundan almış ve Brezilyalı futbolcu bu karardan memnun olmamıştı. Oyundan erken alındığı için Hulk şikayetlerde de bulunmuştu. Bunun üzerine Portekizli teknik adam, yıldız futbolcuyu sezonun geri kalanında oynatmamıştı.







