Atletico Mineiro, Diego Godin transferini açıkladı

Yakın dönemde Hulk ve Diego Costa gibi önemli isimleri kadrosuna katan Atletico Mineiro, transferde flaş bir hamle daha yaptı. Brezilya Serie A'nın son şampiyonu olan Mineiro, Uruguaylı stoper Diego Godin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Villarreal, Atletico Madrid ve Inter gibi Avrupa'nın önemli takımlarında büyük başarılara imza atan, son olarak Serie A ekibi Cagliari'de forma giyen ve bonservisi elinde olan 35 yaşındaki tecrübeli stoper, Brezilya ekibi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Atletico Madrid formasıyla 1 La Liga, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupa, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 UEFA Süper Kupa kazanan Godin, kaptanı olduğu Uruguay Milli Takımı ile de 2011 yılında Copa America şampiyonluğu yaşadı.