Atletico Madrid, Newcastle United'a transferi an meselesi olan Kieran Trippier yerini doldurmak için arayış içinde. İngiliz futbolcu, yıllık 12 milyon Sterlin üzerinden yeni kulübüne imza atmak içine ülkeye gitti.

Transferin kısa süre içinde açıklanması beklenirken, İspanyol ekibi yeni bir sağ bek için çalışmalarını sürdürüyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Atletico Madrid milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde Lille'in 24 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor.

Atletico diğer seçenekleri de masada tutarken alternatif isimler arasında Nelson Semedo ve Pedro Porro yer alıyor.