Atletico Madrid'in 14 yaşındaki futbolcusu Christian Minchola hayatını kaybetti

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in U-14 takımında forma giyen 14 yaşındaki Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. İspanyol kulüp resmi internet sitesinde haberi doğruladı.

28 Mart 2020, Cumartesi 17:45 Son Güncelleme:
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Atletico Madrid'in 14 yaşındaki futbolcusu Christian Minchola hayatını kaybetti

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, U-14 takımında forma giyen 14 yaşındaki Christian Minchola'nın kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini açıkladı. 

Takımında 50'den falza gol atan oyuncunun ilerleyen dönemlerde A takımda önemli yerelere gelebilecek kapasitede olduğu belirtiliyordu. 

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Atletico Madrid yaptığı açıklama ile, "Ailesinin, takım arkadaşlarının ve arkadaşlarının kederine ortağız. Huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı. 

İspanyol Kulübün Başkanı Enrique Cerezo ailesine başsağlığı dilerken şu sözleri söyledi:

"Atletico Madrid ailesi her zaman onun ve ailesinin yanında olacaktır. "

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