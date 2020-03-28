İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, U-14 takımında forma giyen 14 yaşındaki Christian Minchola'nın kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

Takımında 50'den falza gol atan oyuncunun ilerleyen dönemlerde A takımda önemli yerelere gelebilecek kapasitede olduğu belirtiliyordu.

Atletico Madrid yaptığı açıklama ile, "Ailesinin, takım arkadaşlarının ve arkadaşlarının kederine ortağız. Huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

İspanyol Kulübün Başkanı Enrique Cerezo ailesine başsağlığı dilerken şu sözleri söyledi:

"Atletico Madrid ailesi her zaman onun ve ailesinin yanında olacaktır. "