Atletico Madrid'in 14 yaşındaki futbolcusu Christian Minchola hayatını kaybetti
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in U-14 takımında forma giyen 14 yaşındaki Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. İspanyol kulüp resmi internet sitesinde haberi doğruladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, U-14 takımında forma giyen 14 yaşındaki Christian Minchola'nın kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.
Takımında 50'den falza gol atan oyuncunun ilerleyen dönemlerde A takımda önemli yerelere gelebilecek kapasitede olduğu belirtiliyordu.
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Atletico Madrid yaptığı açıklama ile, "Ailesinin, takım arkadaşlarının ve arkadaşlarının kederine ortağız. Huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.
İspanyol Kulübün Başkanı Enrique Cerezo ailesine başsağlığı dilerken şu sözleri söyledi:
"Atletico Madrid ailesi her zaman onun ve ailesinin yanında olacaktır. "
https://twitter.com/Atleti/status/1243899369331535872