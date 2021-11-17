UEFA, Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelelerinde Atletico Madrid ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği mücadelede Roberto Firmino'ya yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışı kalan Antoine Griezmann'ın cezasını açıkladı.

UEFA tarafından 2 maç ceza alan Antoine Griezmann, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Griezmann kırmızı kart görmesinin ardından 2 maçlık cezasının ilkini, Atletico Madrid'in tekrardan Liverpool ile karşılaştığı 4. hafta mücadelesinde çekmişti.

1 ay sonra gelen karar

19 Ekim tarihinde oynanan mücadelede kırmızı kart gören Griezmann'ın cezasını yeni açıklayan UEFA'ya, Atletico Madrid taraftarları tepki gösterdi.

İlgili Haberler Liverpool'un transfer hedefi Luis Diaz



