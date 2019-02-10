İspanya La Liga'da zirve açısından da büyük önem taşıyan Madrid derbisi heyecanı yaşandı.

Atletico Madrid, sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Real Madrid'e 3-1 mağlup oldu ve zirve yarışında büyük bir yara aldı.

Maç içinde hakemlerin kararlarına yoğun itirazlarda bulunan Atletico cephesi, maç sonunda da verilen kararlarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Real Madrid'in maç içinde 2-1 öne geçmesini sağlayan penaltı pozisyonunun öne çıkarıldığı paylaşımda, maç içindeki tartışmalı anların görüntülerine yer verildi.