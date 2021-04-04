İspanya LaLiga'da şampiyonluk yarışını sürdüren Atletico Madrid, yaz transfer dönemi adına hedeflerini de belirlemiş durumda. Atletico Madrid'in özellikle defansif bir orta saha oyuncusu istediği ve BeSoccer'ın haberine göre de bu doğrultuda gündeme gelen ismin Tottenham'dan Harry Winks olduğu belirtildi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Tottenham ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Jose Mourinho'nun sisteminde şans bulmakta zorlanan Harry Winks'in de takımdan ayrılmak istediği aktarılmakta.