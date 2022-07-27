İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'in Başkanı Enrique Cerezo, Manchester United'dan ayrılması gündemde yer alan Cristiano Ronaldo ile ilgilendiklerine yönelik iddialara yanıt verdi.

İspanyol basınında Cope'da yer alan habere göre Portekizli yıldızın Atletico Madrid'e gelmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirten Cerezo, "Bu haberleri kim uydurdu bilmiyorum ama gerçekleri yansıtmıyor. Cristiano Ronaldo'nun Atletico'da oynaması neredeyse imkansız." sözleri ile iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Transfer iddiaları

Ayrılık haberlerinin gündeme gelmesinin ardından Ronaldo'nun ismi Bayern Münih, Chelsea ve Atletico Madrid gibi Avrupa devleri ile anılmıştı. Hatta Atletico Madrid taraftarları Ronaldo iddialarının gündeme gelmesinin ardından Portekizli yıldızı takımlarında görmek istemediklerine dair tepkiler göstermişlerdi.

Antrenmanlara çıkmadı

Yıldız futbolcu aynı zamanda takımının sezon öncesi antrenmanlarında ailevi sebepler ile katılmadı. Ayrıca İngiliz ekibinin Tayland ve Avustralya kamplarının da kadrosunda yer almadı.

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