İsmi Manchester United ile transfer iddialarında yer alan Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Joao Felix geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Marca'da yer alan habere göre bir etkinlikte konuşan Portekizli yıldız, Atletico Madrid'den ayrılmayı düşünmediğini belirterek, "Atletico'dan ayrılmak gündemde değil. İyiyim ve Atletico'ya odaklandım. Gelecek konusunda sakinim, neler yapabileceğimin farkındayım. Hala tatildeyim, sezon öncesi hazırlık için antrenmanlara yeni başladım ama futbol hakkında çok fazla düşünmüyorum." sözlerini dile getirdi.

2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olan Joao Felix'in takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 22 yaşındaki Portekizli futbolcu geçtiğimiz sezon sakatlıklar ile mücadele ederken 34 maçta forma giydi ve 10 gol, 6 asistlik performans gösterdi.



