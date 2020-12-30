İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, takımdan ayrılan Diego Costa'nın yerine flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sky'ın haberine göre Atletico Madrid, yaz aylarında da transferi adına uğraş verdiği Napoli'den Arkadiusz Milik için yeniden görüşmelere başlayacak.

Milik, yaz aylarında kurulan temaslarda İtalya'da kalmak istediğini iletmişti. Napoli'nin Seria A ve UEFA Avrupa Ligi kadrolarından çıkarıldığı için takımla maça çıkamadı. Polonya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmek isteyen Milik, devre arasında takımdan ayrılmayı planlıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncu için Atletico Madrid de devre arasında bir bonservis ödemeye hazır. Napoli'nin Milik için 15-18 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ettiği aktarılmakta.



