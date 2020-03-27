İspanya La Liga ekipleri, corona virüsün yarattığı finansal sorunlarla baş etmek adına büyük bir uğraş içindeler.

Barcelona'nın ardından Atletico Madrid de corona virüsün neden olduğu krizde önlem adına harekete geçmeye hazırlanıyor.

Madrid ekibi, 500 kulüp çalışanını etkileyecek maaş kesintisi ve geçici işten çıkarma planlarını devreye sokacak.

Atletico Madrid'in futbol takımındaki toplam maaş bütçesi 321 milyon pound düzeyindeyken en çok kazanan isim 37 milyon pound ile teknik direktör Diego Simeone... Arjantinli hocanın 700 bin pound olan haftalık ücretinde de kesintiye gidilmesi planlanıyor.

Jan Oblak ise haftada 360 bin pound ile takımın en çok kazanan ikinci ismi olarak dikkat çekiyor.