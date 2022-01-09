Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisini Kral Kupası'nda Sporting Gijon'a 2-1 yenilerek kaybeden Villarreal için, formda Boulaye Dia ve Samu Chukwueze'nin Afrika Uluslar Kupası'na göndermesi bundan daha kötü bir zamanda olamazdı.

Unai Emery'nin öğrencileri şu anda ilk dördün dört puan dışında. Bugün rakipleri Atletico Madrid ve bu onlar için bir fırsat olabilir.

Atletico Madrid, Angel Correa'nın attığı 2 golle Vallecano'yu 2-0 yenerek önemli bir lig galibiyeti elde etti ve ödül olarak oyuncu ile yeni bir sözleşme imzaladı. Bu galibiyetin ardından 4 maçlık kötü seri son buldu. Atletico Madrid hafta ortasında zayıf rakibi Rayo Majadahonda'yı 5-0 yenerek öz güven tazeledi.

Unai Emery yönetiminde en iyi galibiyet serisi yakalayan sarı denizaltılar, Atletico Madrid karşısında puan yada puanlar alabilir.



