Geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Atletico Madrid, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Başkent ekibi, son olarak İtalyan ekibi Udinese'de forma giyen Rodrigo De Paul'u renklerine bağladı. Arjantinli futbolcuyla 5 yıılık sözleşme imzalayan Atletico Madrid'in kasasından 35 milyon euro çıkacağı öğrenildi.

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, "Çok mutluyum. La Liga şampiyonuna gidiyorum ve bunun getirdiği sorumluluğu biliyorum. Futbol kariyerimde büyük bir adım" ifadelerini kullandı.

Ülkesiyle Copa America'yı kazandı

Rodrigo De Paul, geçtiğimiz haftasonu ülkesi Arjantin ile Copa America kupası kaldırma başarısı gösterdi.