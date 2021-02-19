Atletico Madrid stadının adı nedir şeklindeki sorunun yanıtı Wanda Metropolitano olmaktadır. Bu stat'ın eski adı ise La Peineta ve UEFA turnuvalarında Estadio Metropolitano olarak bilinmektedir. Atletico Madrid takımının oynadığı futbol maçlarına ev sahipliği yapmakta olan Wanda Metropolitano stadı, konum olarak İspanya'nın Madrid kentinde bulunmaktadır.

Atletico Madrid Stadı'nın adı nedir?

Atletico Madrid stadı, 2017 ve 2018 futbol sezonunun başında Wanda Metropolitano Stadyumu adıyla, Atlético Madrid'in eski stadı olan Vicente Calderón Stadyumu'nun yerine hizmete girmiştir. Bu stat İspanya'nın Madrid kentinin Canillejas bölgesindeki Rosas semtinde bulunmaktadır.

Atletico Madrid Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Wanda Metropolitano Stadyumu, Madrid kentinin 1997 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için başarısız bir adaylık teklifinin bir parçası olarak inşa edilmiştir. 6 Eylül 1994 tarihinde ise kullanıma açılmıştır. 2016 Olimpiyat Oyunları adaylığı sebebiyle Stadyum, 2004 tarihinde kullanıma kapatılmıştır. Kullanıma kapalı olduğu sırada 20.000 seyirci kapasitesine sahip olan Wanda Metropolitano Stadyumu, gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının sonrasında 67.703 kişilik olan oturma kapasitesine ulaşarak yeniden kullanıma açılmıştır. Stadyum 2019 yılında düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin gerçekleştirilmesinde kullanılmıştır.

Atlético Madrid spor kulübü, iç sahadaki futbol maçlarını Wanda Metropolitano Stadyumunda oynamaktadır. Bu stadyumda gerçekleştirdiği ilk maçını 16 Eylül 2017'de oynayan İspanya'nın önemli futbol takımlarından biri olan Atlético Madrid takımı, 67.703 kişilik oturma kapasitesine sahip olan stadyumun sahibi olmuştur.