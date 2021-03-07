Barcelona ve Real Madrid'in standardını kaybettiği sezonda bir ara 7, bir ara da 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Atletico Madrid, son 5 maçta sadece 2 kez kazanmasına rağmen zirvedeki yerini korumayı başardı. Thomas Lemar ve Yannick Carrasco iyileşti, Kieran Trippier cezasını tamamladı. Takımda dikkat çeken tek önemli eksik Jose Maria Gimenez diyebiliriz. Gimenez'in yokluğunda TD Diego Simeone'nin 3'lü savunması "Stefan Savic, Felipe & Mario Hermoso" olacak. Orta sahanın ortasındaki sert 3'lü ise "Koke, Marcos Llorente & Saul Niguez" olacaktır. Hücumda elbette Luis Suarez banko ilk 11'de, yanında derbiye özel Angel Correa başlarsa şaşırmamak lazım. Son lig maçında, Villarreal karşısında kenardan gelip tabela yapan Joao Felix'i de görebiliriz.

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Üst üste 4 galibiyet alıp 3. sıraya kadar tırmanan Real Madrid, Real Sociedad'a takılıp bir kez daha hayal kırıklığı yarattı. Sakatlıkları bulunan Sergio Ramos, Dani Carvajal ve Eden Hazard'la birlikte Mariano Diaz, maç kadrosunda yer almayacak. Son 2 lig maçını kaçıran Karim Benzema tamamen hazır durumda, zorlu derbide TD Zinedine Zidane'ın en büyük kozu olacak. Fransız forvete kanatlardan Isco ve Rodrygo destek verecek. "Koke, Llorente, Niguez" karşısında "Luka Modric, Toni Kroos & Casemiro" izleyeceğiz. Müthiş bir orta alan mücadelesi bizleri bekliyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Atletico Madrid'in ligde oynadığı son 4 maçın tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Real Madrid'in ligde oynadığı son 6 maçın 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- La Liga'nın 2014/15 sezonundan bugüne Real Madrid'e en fazla gol atan isim, bu sezon Atletico Madrid forması giymeye başlayan Luis Suarez! (12 maç - 9 gol)

- Karim Benzema, Real Madrid formasıyla La Liga'da çıktığı son 9 Madrid Derbisi'nde yenilgi yüzü görmedi! (4 galibiyet - 5 beraberlik)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "beraberlik" oldu! %15'lik kesim Madrid derbisinde bir tarafa güvenmek yerine denge seçeneğini öne koymuş durumda... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.