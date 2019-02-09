İspanya La Liga'nın 23. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Real Madrid "Madrid Derbisi"nde karşı karşıya geliyor. 44 puanla La Liga'da ikinci sırada bulunan Atletico taraftarının desteği ile dev maçta rakibini mağlup etmek istiyor. La Liga'da çıktığı son dört maçı içerde ve dışarda kazanan Real Madrid bu seriyi devam ettirmek için ezeli rakibini deplasmanda mağlup etmenin peşinde.

Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Wanda Metropolitano'da oynanacak ve bugün saat 18:15'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın detayları fanatik.com.tr'de...

Atletico Madrid - Real Madrid 11'ler belli oldu

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Giménez, Godín, Lucas Hernández, Correa, Saúl, Thomas, Lemar; Morata, Griezmann

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon, Casemiro, Kroos, Modric, Vazquez, Vinicius, Benzema

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 0-0 bitmişti.