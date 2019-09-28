İspanya La Liga’da haftanın sonucu en fazla merak edilen maçında Atletico Madrid, Wanda Metropolitano’da Real Madrid’i konuk ederken, Canlı Bahis heyecanını da her zaman olduğu gibi yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

La Liga’da 2 maçlık aranın ardından Mallorca deplasmanında Diego Costa ve genç yıldızı Joao Felix’in golleriyle kazanan Atletico Madrid, zirveyle arasınında çok açılmasına izin vermedi. Bu sezon ligde oynadıkları 6 maçın 4’ünde gol yemediler. Yeni stadyumları Wanda Metropolitano’da oynadıkları 23 La Liga maçının sadece birinde sahadan yenil ayrıldılar. Bu maçtan sonra Devler Ligi’de Lokomotiv Moskova deplasmanına çıkacak olan Atletico Madrid’de Alvaro Morata cezalı.

Ligde haftaya zirvede giren Real Madrid, son olarak Osasuna’yı evinde 2-0 yenerek ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Savunmasını ilk haftalarda göre düzelten Real Madrid, Osasuna karşısında rakibine kaleyi bulan şut üretme imkânı vermedi. Bu haftaya kadar La Liga’da maç başına 16 şut üreten Real Madrid, şu anda bu alanda ligin en iyisi. Bu yaz oynanan hazırlık maçında 10 gol çıkarken, Atletico Madrid 7-3 kazandı. Konuk ekipte savunmacı Mendy sakat, Marcelo’nun ise durumu şüpheli.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 4’ünde her iki ekip de en azından bir gol attı.

• Real Madrid, Atletico Madrid ile oynadığı son 20 resmi maçın sadece 4’ünü kazanabildi.

• Bu sezon Atletico Madrid’in ligde oynadığı 6 maçın 5’i 2,5 Gol Altı bitti.

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ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Atletico Madrid’in 3 puanı alması yönünde. Karşılaşmayı kuponlarına ekleyen üyelerin %19’a yakını ev sahibi ekipten yana. Ancak diğer tahminler birbirine son derece yakın seyrediyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercihlerden beraberlik ön plana çıkıyor. Üyelerin %13’ü mücadelenin eşitlikle biteceğini düşünüyor.

• Gol bahislerinde de yine birbirine yakın oranlar söz konusu. Karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %10’u maçın karşılıklı gollerle biteceğini düşünürken %8’lik kısım ise 2.5 gol üzerinde karar kılmış.

MURAT FEVZİ TANIRLI’NIN YORUMUNA BAKMADAN GEÇMEYİN!

Real 6 hafta sonunda zirvede yer alsa da memnuniyetsizlik hala sürüyor. Pochettino başta olmak üzere yeni teknik adam isimleri tartışılıyor Zidane yerine. Daha ilginci ise Zidane’nın daha önceki başarılı dönemindeki kadrosunun zaten hazır ve formda olmasını belirtip, başarısını küçümser hale gelen bir ortam yaratılmış durumda. Atletico da iyi gitmiyor. Celta’yı evinde yenemedi, öncesinde Sociedad’a kaybetti. Hafta içi ise ligin yenisi Mallorca’yı 2-0 yendi ama Morata’yı kırmızı kartla kaybetti. Madrid derbisi takımların sancılı dönemine denk gelmiş gibi gözüküyor. Haftaya da Şampiyonlar Ligi var. 2,3 gol mantıklı.



