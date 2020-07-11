Atletico Madrid - Real Betis maç sonucu: 1-0

La Liga 36. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, Real Betis'i 74. dakikada Diego Costa'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu soncun ardından Diego Simeone'nin öğrencileri ligin bitimine 2 hafta kala 3. sıradaki yerini korudu.

11 Temmuz 2020, Cumartesi 23:18 Son Güncelleme:
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Atletico Madrid - Real Betis maç sonucu: 1-0

La Liga 36. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, Real Betis'i konuk etti. Wanda Metropolitano'da oynanan mücadele Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

74. dakikada Digeo Costa'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Madrid ekibi, 66 puana yükseldi ve 3. sıradaki yerini korudu.

Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Real Betis ise 41 puanla 13. sırada kaldı.


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