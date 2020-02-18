Atletico Madrid - Liverpool şifresiz canlı izle - Atletico Madrid - Liverpool canlı yayın
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda nefes kesen maç. Liverpool, geçen yıl kupayı kaldırdığı İspanya’daki Metropolitano Stadı’nda mekanın sahibi Atletico Madrid’in konuğu oluyor. Jürgen Klopp yönetiminde fırtına gibi esen ve rakiplerini sahadan silen Liverpool, Atletico Madrid'i devirip çıkışını sürdürmenin peşinde. Diego Simeoneli Atletico Madrid ise taraftarı önünde avantajlı skoru almanın peşinde. Mücadele bein sports 2 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'bein sports 1 canlı izle, bein sports 2 şifresiz' araması yapıyor. Atletico Madrid - Liverpool maçı ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı başladı. Tüm gözler, İspanya’nın Başkent’i Madrid’de. Nefesleri kesmesi beklenen kapışmada Atletico Madrid, bu kupanın son şampiyonu olan İngiliz ekibi Liverpool’u sahasında konuk ediyor. Premier Lig'de rakip tanımayan Liverpool, Madrid'i devirip çıkışını Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürmek istiyor. Taraftarı önünde kazanmak isteyen Atletico Madrid ise rövanş öncesi avantajı kapmanın peşinde.
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Metropolitano Stadı’nda oynanan karşılaşma TSİ 23.00'te başladı. Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı 90 dakika beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.
Atletico Madrid - Liverpool ilk 11'ler:
Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Felipe, Savic, Lodi, Saul, Thomas, Koke, Lemar, Correa, Morata
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino
Kritik adamlar Diego Costa ve Salah
Bu sezon beklentilerin altında kalan Diego Costa, Liverpool karşısında Morata ile birlikte gol arayacak. 15 maçta bu sezon 2 gol atan ve 3 asist yapan Costa, Devler Ligi’nde şu ana kadar 4 maçta gol atamadı. Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçta 4 golü ve 2 asisti olan Salah, bu sezon toplamda ise 31 mücadelede 18 kez fileleri salladı, 8 de gol pası verdi.
Joao Felix’in durumu maç saatinde belli olacak
Bu sezon inişli çıkışlı bir sezon geçiren Atletico’da Trippier ve Herrera sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Ev sahibinde genç süperstar Joao Felix’in oynayıp oynamayacağı ise netlik kazanmadı. 5. kez rakip olacaklar Konuk ekipte de Shaqiri sakatlığı nedeniyle sahne alamayacak.
Liverpool'un hedefi final
Liverpool, geçen sezon kupayı kaldırdığı Metropolitano Stadı’na yeniden adım atarken, Klopp önderliğinde adeta ölümsüzleşen İngilizler’in hedefi, 2005’te şampiyonluk yaşadıkları ve bu sezonki finale ev sahipliği yapacak İstanbul’daki Olimpiyat Stadı’nda yer almak olacak.
İki takım bugüne kadar 4 kez karşılaştı, taraflar 1’er kez sahadan galibiyetle ayrılıp, 4’er kez fileleri havalandırırken, 2 maç da berabere bitti.