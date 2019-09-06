Atletico Madrid çıldırdı! Tam 60 milyon Euro...

İspanya'nın önemli kulüplerinden Atletico Madrid, 2 yıl önce taşındığı yeni stadyumu Wanda Metropolitano'nun yakınında yeni bir yatırma daha imza atmaya hazırlanıyor.

Madrid ekibi dev bir yatırımla Wanda Metropolitano yakınlarındaki 42 bin metrekarelik bir alanda büyük bir altyapı ve antrenman tesisi yapmayı planlıyor.

Madrid şehir konseyinin onayına sunulacak projede 8 futbol sahası, en az 6500 kapasiteli bir mini stadyum, restaurant ve antrenman tesisleri yer alacak.

Kırmızı beyazlıların Alcala de Henares ve Alcorcon'daki Akademi yerleşkelerine benzer bir tesis olacak yeni projenin maliyetinin ise yaklaşık olarak 60 milyon euro olacağı belirtildi.

Şehir yönetiminin bu yatırıma onay vermesi halinde yeni tesis inşaatının 2020 yılında başlaması ve 2024 yılında tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

Öte yandan Atletıco yönetiminin, stadyum isim hakkının sahibi Çinli Wanda Group'tan yeni tesis yatırımı için 47 milyon euro değerinde bir destek sözü aldığı ve bunun karşılığında da yapılacak tesislerin isim hakkının wanda sports'a verileceği iddia edildi.

(beINSPORTS)