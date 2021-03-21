Atletico Madrid emin adımlarla şampiyonluğa gidiyor. La Liga'nın 28. haftasında Deportivo Alaves'i konuk eden Madrid temsilcisi, sahadan 1-0 üstün ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Maçın 54. dakikasında sahneye çıkan Uruguaylı golcü Luis Suarez, takımına şampiyonluk yarısında önemli bir 3 puanı kazanmasını sağladı. Alaves'te Joselu, 86. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla puanını 66'ya çıkaran Atletico Madrid, haftayı en yakın rakibi Real Madrid'in 6 puan önünde zirvede tamamladı. Düşme hattında bulunan Alaves ise 23 puanda kaldı.