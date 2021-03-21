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Atletico Madrid, Alaves'i Suarez ile yıktı

La Liga'da şampiyonluğun en güçlü adayı Atletico Madrid, Deportivo Alaves'i konuk etti. Atletico'ya 1-0'lık galibiyeti Uruguaylı yıldız futbolcu Luis Suarez getirdi.

21 Mart 2021, Pazar 23:21 Son Güncelleme:
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Atletico Madrid, Alaves'i Suarez ile yıktı

Atletico Madrid emin adımlarla şampiyonluğa gidiyor. La Liga'nın 28. haftasında Deportivo Alaves'i konuk eden Madrid temsilcisi, sahadan 1-0 üstün ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Maçın 54. dakikasında sahneye çıkan Uruguaylı golcü Luis Suarez, takımına şampiyonluk yarısında önemli bir 3 puanı kazanmasını sağladı. Alaves'te Joselu, 86. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla puanını 66'ya çıkaran Atletico Madrid, haftayı en yakın rakibi Real Madrid'in 6 puan önünde zirvede tamamladı. Düşme hattında bulunan Alaves ise 23 puanda kaldı.

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